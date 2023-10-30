Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:59, 30 октября 2023Мир

В Британии признали кризисы в правительстве

IfG: Британия застряла в петле из-за кризисов в краткосрочной политике министров

Фото: Toby Melville / Reuters

Ведомства Великобритании застряли в петле из-за кризисов в краткосрочной политике министров. Об этом предупреждает аналитический центр Institute for Government (IfG), пишет The Guardian.

Согласно ежегодному отчету о состоянии государственных услуг, государственные услуги работают хуже, чем до пандемии и прихода консерваторов к власти в 2010 году. Последствия краткосрочной политики сменявших друг друга правительств начинают проявляться, а государственные услуги теперь рушатся, утверждается в докладе.

«Коммунальные услуги находятся в тяжелом состоянии и, вероятно, будут ухудшаться еще больше, если тот, кто сформирует следующее правительство, будет придерживаться текущих планов расходов», — признал директор программы IfG и автор отчета Ник Дэвис.

По его словам, улучшения возможны, но потребуются трудные решения, чтобы вырваться из негативного цикла краткосрочности, особенно за последние годы. Правительство рискует застрять в «обреченной петле», так как постоянный кризис «выжигает» персонал и не позволяет ведомствам предпринимать лучшие долгосрочные решения, сказано в документе.

Ранее в Британии заявили о необходимости повысить уровень террористической угрозы. Такую возможность рассматривает британская служба контрразведки MI5 из-за конфликта Израиля и Палестины.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы должны привыкнуть к этой мысли». Германия предупредила о возможной войне в Европе

      Российский полковник оценил масштабы потерь ВСУ с начала контрнаступления

      Российская учительница придумала способ мотивировать школьников получать пятерки

      Дочь Пригожина рассказала о проблемах со здоровьем

      Авиакомпания отменила рейсы между Дагестаном и Израилем после беспорядков

      Крупнейшая экономика Европы снизилась

      В Севастополе сбили две воздушные цели

      В Москве сын замгендиректора компании «Еврохим» ушел на олимпиаду и пропал

      Российским регионам захотели разрешить перерабатывать отходы со стройки

      Взлетел спрос на машино-места в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости