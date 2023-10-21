В Британии заявили о необходимости повысить уровень террористической угрозы

Politico: в Великобритании могут ввести высший уровень террористической угрозы

В Великобритании заявили о необходимости повысить уровень террористической угрозы до максимального. Такую возможность рассматривает британская служба контрразведки MI5, пишет издание Politico со ссылкой на свои источники.

«Чиновники обдумывают, повысить ли правительственный уровень террористической угрозы до "критического", максимального состояния бдительности», — указано в материале.

Как указали авторы статьи, для этого потребуется поднять уровень угрозы на два пункта с текущего «существенного», его объявили в 2019 году. Последний раз «критический» уровень власти вводили в 2017 году после взрыва в метро Лондона.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военная операция против палестинской группировки ХАМАС пройдет в три этапа. По его словам, сейчас находится на первой стадии, предполагающей авиаудары и наземные маневры с целью «уничтожения боевиков и нанесения ущерба инфраструктуре, чтобы победить ХАМАС».

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что ХАМАС хочет спровоцировать мировую религиозную войну. При этом, отвечая на вопрос, когда начнется вторжение Израиля на территорию сектора Газа, министр сообщил, что не располагает конкретными данными об этой операции.