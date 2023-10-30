На Украине рассказали о поиске США кандидатур на пост президента страны

Экс-премьер Азаров: США ищут нового кандидата на пост президента Украины

США занимаются поисками нового кандидата на пост президента Украины, поскольку видят, что действующая власть в стране неэффективна. Об этом в интервью «Известиям» заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

По его мнению, Вашингтон вкладывает большие средства в Киев, направляет современные виды вооружений, но не видит ощутимых результатов. Как отметил Азаров, сейчас в Госдепартаменте США, Совете национальной безопасности и администрации президента Джо Байдена, «наверняка идут расчеты и подбор», иначе они «не пытались бы найти какого-то военного кандидата, чем они сейчас усиленно занимаются».

Как полагает Азаров, экс-президент Украины Петр Порошенко не станет выдвигать свою кандидатуру, пока не получит одобрение Вашингтона, однако, считает бывший премьер, он американцам уже не нужен, «это отработанный материал». «Они понимают, что это насквозь коррумпированный, абсолютно неэффективный менеджер с точки зрения проведения в жизнь интересов американцев», — пояснил Азаров.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук перечислил пять основных условий для проведения парламентских и президентских выборов в стране. По его мнению, избирательная кампания должна пройти на утраченных Киевом территориях.