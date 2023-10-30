На Украине спрогнозировали общественные волнения из-за блэкаутов

Time: в офисе Зеленского ожидают общественных волнений из-за блэкаутов зимой

В офисе президента Украины Владимира Зеленского ожидают общественных волнений из-за возможных блэкаутов грядущей зимой. Об этом пишет издание Time.

«В прошлом году люди обвиняли русских. На этот раз они обвинят нас в том, что мы не сделали достаточно для подготовки», — заявил один из высокопоставленных украинских чиновников, отвечающих за решение проблемы с энергоснабжением.

По мнению властей, отключения электричества грядущей зимой, вероятно, будут более серьезными, чем прошлой, соответственно реакция украинцев не будет снисходительной.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на Украине может наступить полный блэкаут, но это не сподвигнет жителей покидать страну. Украинцы, считает он, начнут перемещаться в сельскую местность, где есть возможность топить дровами.