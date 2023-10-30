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14:21, 30 октября 2023Бывший СССР

На Украине 100 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за непогоды

Минэнерго Украины: из-за непогоды 100 населенных пунктов остались без света

Фото: Стрингер / РИА Новости

На Украине из-за непогоды обесточены 100 населенных пунктов в шести областях. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале.

Из-за сильного ветра пострадала энергетическая инфраструктура в Донецкой, Житомирской, Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Большинство из них — в Киевской области, где обесточено 52 населенных пункта.

Ранее стало известно, что 300 тысяч абонентов в 14 регионах Украины были без электричества из-за непогоды. Больше всего отключений наблюдается в Хмельницкой области на западе Украины.

Кроме этого, из-за непогоды произошел обрыв линии электропередачи между Украиной и Венгрией.

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      Александр Слабиев
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