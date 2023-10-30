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11:22, 30 октября 2023Среда обитания

Под Москвой собрались построить новую трассу

«Ъ»: в Подмосковье может появиться новая Восточная хорда

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Подмосковные власти собрались построить новую трассу на северо-востоке региона. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о 39-километровой Восточной хорде — она должна соединить Ярославское шоссе и трассу М-12. В региональном минтрансе рассказали, что автодорога должна пройти через городские округа Ивантеевка, Фрязино, Богородский, Лосино-Петровский, Щелково. Основная цель этой трассы — улучшить транспортную доступность этих населенных пунктов, а также хордовые связи между вылетными магистралями, пояснили в ведомстве.

Однако проектно-сметная документация еще не готова, технические параметры проекта также пока не раскрываются. «Рассматриваются разные варианты реализации объекта, в том числе с привлечением внебюджетных источников. В настоящее время заинтересованные инвесторы отсутствуют. Оценка стоимости строительства дороги не проводилась, сроки строительства не определены», — отметили в подмосковном минтрансе.

Среди рисков строительства новой трассы эксперты назвали ее прохождение в зоне достаточно плотной жилой застройки и необходимость выкупа из-за этого большого количества земельных участков.

Ранее новую магистраль за десятки миллиардов рублей собрались построить в Ленинградской области. Предполагается, что будут построены два участка общей длиной примерно в 15,7 километра — от кольцевой автодороги (КАД) Петербурга до федеральной трассы Р-21 «Кола» и от КАД до региональной автодороги Петербург — Колтуши с подходом к Всеволжску. На обоих собираются организовать четырехполосное движение.

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      Нина Ташевская
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