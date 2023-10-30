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13:54, 30 октября 2023Среда обитания

Пенсионер из российского города оставил без тепла целый подъезд

Пенсионер из Новокузнецка оставил без тепла жильцов одного подъезда

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новокузнецке пенсионер оставил без тепла жильцов целого подъезда многоквартирного дома. О происшествии в российском городе сообщает газета «А42».

По вине мужчины произошла коммунальная авария, из-за которой отключилось отопление. Чтобы провести ремонтные работы, сотрудникам управляющей компании пришлось отключить отопление по всему стояку.

Для решения проблемы потребовалось вмешательство судебных приставов, так как виновный в происшествии жилец отказался впускать коммунальщиков в свою квартиру. Пенсионера несколько раз предупредили, что при дальнейшем отказе открыть дверь ее придется вскрыть, однако он не захотел идти рабочим навстречу.

«В результате дверь была вскрыта, и под контролем судебного пристава-исполнителя специалисты провели ремонтные работы по стояку отопления. В квартиры жителей подъезда вновь вернулось тепло», — рассказали в ГУФССП по региону.

Ранее в Калуге неизвестные украли трубу и оставили многоквартирный дом без отопления. По предварительным данным, хулиганы сдали несколько десятков метров теплотрассы на металлолом.

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      Александра Качан
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