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12:13, 30 октября 2023Россия

Петербуржец попал в реанимацию после поездки в автобусе

В Петербурге мужчина попал в реанимацию с ранами лица после поездки в автобусе

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге мужчина попал в реанимацию с ранами лица после поездки в автобусе. Об этом стало известно телеканалу 78.ru.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что на возвращающегося с работы петербуржца напал неизвестный с ножом. Он нанес мужчине несколько ударов.

На ближайшей остановке пострадавшего ждали медики. Горожанина отвезли в больницу, где ему диагностировали множественные резаные раны лица, головы и шеи. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В произошедшем начали разбираться сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Петербурга медики приехали по вызову к женщине в квартиру на проспекте Науки и нашли внутри мужчину с простреленной ногой.

Пострадавший был пьян и не мог толком объяснить, при каких обстоятельствах получил травму. По одной из версий, в него стрелял водитель Skoda из травматического оружия.

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      Анна Щербакова
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