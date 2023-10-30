Женщина увидела в телефоне случайные снимки дочери и заметила пугающую деталь

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как увидела в телефоне случайные снимки маленькой дочери и заметила на них пугающую деталь. Женщина обнаружила на лице ребенка похожие на кровь следы.

Автор поста написала, что недавно ее дочь проснулась раньше нее и начала фотографировать себя. «Утром я взяла свой телефон и увидела снимки, которые были сделаны на обычную камеру смартфона. Моя дочь не умеет снимать блокировку, на снимках нет никаких фильтров», — подчеркнула она.

Женщина показала размытый снимок дочери, на котором девочка изображена словно с окровавленным лицом. Автор добавила, что фото ее ребенка выглядит ужасающе.

Под постом один из пользователей отметил, что подобный снимок его ребенка, если бы он был родителем, травмировал бы его. «Я очень испугалась», — ответила на комментарий автор публикации. «По фото видно, что ваша дочь находилась в темной комнате, что привело к цифровому шумоподавлению и длительному времени экспозиции. Я думаю, она нажала на кнопку в то время, как перемещала телефон, поэтому что-то из комнаты наложилось на ее лицо», — попытался объяснить другой пользователь причину появления пятен на лице ребенка.

Ранее мужчина поделился на Reddit историей о том, как после переезда обнаружил у себя в доме странную находку. Один из пользователей посоветовал автору поста рассказать об обнаруженном предмете полиции. Другие же сочли найденный предмет пугающим.