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20:15, 30 октября 2023Путешествия

Путешествующая в одиночку туристка назвала способ избежать домогательств мужчин

Туристка нашла способ избежать домогательств в путешествии с помощью лжи

Фото: Unsplash

Путешествующая в одиночку американка нашла способ избежать домогательств мужчин во время поездок в разные страны с помощью лжи. Об этом сообщает The Mirror.

По словам Моники (Monica), она всегда говорит, что у нее есть парень, даже если это неправда. Кроме того, девушка рекомендовала лгать о наличии компаньонов во время путешествия. «Никогда не показывайте, что путешествуете в одиночку. Просто притворитесь, что встречаетесь с другом в другом месте», — объяснила туристка.

Моника также добавила, что не стоит раскрывать новым знакомым место жительства — вместо этого следует назвать вымышленный адрес.

Ранее эксперт по путешествиям назвал способы избежать поломки телефона во время отдыха на пляже. Коммерческий директор musicMagpie Джон Миллер призвал туристов держать гаджеты в тени, чтобы они не перегревались на солнце.

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      Зарина Дзагоева
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