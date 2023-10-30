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20:40, 30 октября 2023Силовые структуры

Россиянина арестовали за расправу над 60-летним отчимом

В Удмуртии арестовали мужчину, зарезавшего 60-летнего отчима

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Удмуртии суд арестовал 43-летнего местного жителя, изрезавшего своего 60-летнего отчима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 27 октября обвиняемый поссорился с отчимом из-за неприязненных отношений. Тогда пасынок взял нож и ударил мужчину в живот и бедро. Пострадавший не выжил.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Правоохранители уже осмотрели место происшествия и назначали медицинскую, криминалистическую и психиатрическую судебную экспертизу.

Ранее стало известно, что следователи Удмуртии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, подозреваемого в организации работы крупнейшей в республике нарколаборатории, и передали материалы в суд.

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      Екатерина Кашурникова
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