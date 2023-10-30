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17:15, 30 октября 2023Бывший СССР

Российская армия взяла под контроль опорный пункт ВСУ в ДНР

Российская армия взяла опорный пункт ВСУ возле Спорного севернее Артемовска

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Военнослужащие второго армейского корпуса Южной группировки войск Вооруженных сил России взяли под контроль опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Спорного, которое расположено севернее Артемовска в ДНР. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий с позывным Стап.

По его словам, «обстановка у Спорного горячая». ВСУ в этих местах несут существенные потери. Также военнослужащий сообщил, что украинская артиллерия начала наносить удары по пункту, несмотря на то, что там находился солдат ВСУ.

Стап добавил, что российским военным удалось спасти раненого украинского солдата.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал ситуацию с оборонным потенциалом Киева критичной. По его мнению Украина без западной помощи восстановиться уже не сможет.

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      Александр Слабиев
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