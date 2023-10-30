Российская учительница придумала способ мотивировать школьников получать пятерки

Учительница из Якутии мотивирует учеников получать пятерки с помощью котов

Учительница из Якутии придумала способ мотивировать детей получать пятерки с помощью наклеек с котами, которые она клеит в тетради школьников при проверке. Об этом сообщает Telegram-канал «Я другое заказывал».

Женщина купила наклейки на маркетплейсе, чтобы поддержать своих учеников — если ребенок получает низкую оценку, то рядом с ней в тетради появляется грустный или удивленный кот, а если высокую — довольный и счастливый.

Ранее пользователей сети растрогала записка восьмилетнего мальчика, которую он написал для своего любимого преподавателя в последний день учебы в начальной школе.

У мальчика работает только одна рука, и на протяжении нескольких лет учитель физкультуры проводил тренировки с ребенком, чтобы тому было легче совладать с недугом.