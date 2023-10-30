Создана новая компьютерная модель ранней Вселенной

The Open Journal of Astrophysics: создана новая модель ранней Вселенной

Команда ученых из Университета Мейнут в Ирландии и Технологического института штата Джорджии (США) создала новую компьютерную модель ранней Вселенной, которая полностью согласуется с наблюдениями, полученными от космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). Результаты работы опубликованы в The Open Journal of Astrophysics.

Моделирование Renaissance демонстрирует небольшие скопления темной материи и позволяет отслеживать, как они формируют гало темной материи, в которых затем образуются галактики. Кроме того, Renaissance может показывать зарождение самых первых звезд во Вселенной, называемых звездами третьей популяции. Предполагается, что такие светила намного массивнее и ярче современных звезд.

Моделирование совпало с данными о ранних галактиках, сделанными при помощи JWST. Это означает, что наблюдения «Джеймса Уэбба» не противоречат теории формирования галактик в ранней Вселенной. Первые данные телескопа ставили под сомнения современные теории формирования галактик.

В будущем специалисты планируют использовать эту модель для изучения роста массивных черных дыр в ранней Вселенной.

В октябре 2023 года было представлено новое объяснение наличия в ранней Вселенной массивных активных галактик, которые характеризуются спокойностью и отсутствием активного звездообразования.