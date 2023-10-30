Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:23, 30 октября 2023Наука и техника

Создана новая компьютерная модель ранней Вселенной

The Open Journal of Astrophysics: создана новая модель ранней Вселенной

Фото: Unsplash

Команда ученых из Университета Мейнут в Ирландии и Технологического института штата Джорджии (США) создала новую компьютерную модель ранней Вселенной, которая полностью согласуется с наблюдениями, полученными от космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). Результаты работы опубликованы в The Open Journal of Astrophysics.

Моделирование Renaissance демонстрирует небольшие скопления темной материи и позволяет отслеживать, как они формируют гало темной материи, в которых затем образуются галактики. Кроме того, Renaissance может показывать зарождение самых первых звезд во Вселенной, называемых звездами третьей популяции. Предполагается, что такие светила намного массивнее и ярче современных звезд.

Материалы по теме:
Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Космический рывокПосадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
9 января 2021
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа 2021

Моделирование совпало с данными о ранних галактиках, сделанными при помощи JWST. Это означает, что наблюдения «Джеймса Уэбба» не противоречат теории формирования галактик в ранней Вселенной. Первые данные телескопа ставили под сомнения современные теории формирования галактик.

В будущем специалисты планируют использовать эту модель для изучения роста массивных черных дыр в ранней Вселенной.

В октябре 2023 года было представлено новое объяснение наличия в ранней Вселенной массивных активных галактик, которые характеризуются спокойностью и отсутствием активного звездообразования.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Апазиди
      Обсудить
      Последние новости

      В Махачкале ищут зачинщиков погрома в аэропорту. Глава Дагестана заявил, что прощения не будет никому

      В Госдуме не увидели терроризма в антиеврейских беспорядках в Дагестане

      54-летняя Дженнифер Лопес пришла на вечеринку в платье с глубоким декольте

      Россияне назвали лучшие для жизни зимой города

      Иностранца выдворили из России за попытку узнать гостайну у пограничника

      На Украине анонсировали «смарт-мобилизацию»

      Названы способы избавиться от опасного косметического дефекта на лице

      Смолов оценил шансы сборной России сыграть на чемпионате мира-2026

      В Москве стали втрое чаще удалять тромбы при инсульте

      На Украине высказались об альтернативе поставок истребителей F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости