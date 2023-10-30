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13:24, 30 октября 2023Мир

США и Египет выступили против переселения жителей сектора Газа

Президенты США и Египта выступили против переселения жителей сектора Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Yasser Qudih / Reuters

Президент США Джо Байден и лидер Египта Абдул Фаттах Ас-Сиси выступили против переселения жителей сектора Газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы подтвердили приверженность совместной работе и обсудили важность защиты жизней гражданского населения, уважения международного гуманитарного права и обеспечения того, чтобы палестинцы в Газе не были перемещены в Египет или какой-либо другой регион», — приводит издание слова президента США.

Как отмечает агентство, Египет выступает против возможного решения о переселении палестинцев и настаивает на решении конфликта посредством создания в Израиле и Палестине полноправных государств.

Ранее член политбюро и глава отдела по внешней политике ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что план по насильственному перемещению палестинцев из сектора Газа на египетский полуостров Синай неосуществим.

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      Максим Габриелян
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