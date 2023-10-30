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14:32, 30 октября 2023Бывший СССР

Стало известно об успешной российской контратаке у Работино

Рогов сообщил об успешной контратаке ВС России у Работино в Запорожье

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России провели успешную контратаку в районе села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что российские военные провели контратаку со стороны села Вербовое. Рогов также добавил, что военнослужащим ВС РФ удалось отбить попытки атак украинских сил на ореховском и времевском направлениях.

Ранее в интервью изданию The Economist боец Вооруженных сил Украины сообщал, что потери ВСУ возросли до тревожного уровня. Одной из причин такой динамики он назвал работу российских дронов.

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      Алевтина Запольская
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