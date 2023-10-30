В Москве стали втрое чаще удалять тромбы при инсульте

Ракова: в Москве стали чаще выполнять операции по удалению тромбов при инсульте

В Москве почти втрое чаще стали проводить тромбоэкстракции при инсульте за пять лет. Количество процедур тромболизиса увеличилось в 1,3 раза. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что при инсульте «скорость и технологичность оказания медицинской помощи играют ключевую роль, от этого напрямую зависит жизнь пациента и его возможности последующей реабилитации». Поэтому в Москве была создана специальная «инсультная сеть», в которую входит 13 центров, организованных на базе многопрофильных стационаров.

Благодаря внедрению самых современных стандартов оказания помощи при инсульте и оснащению центров необходимым высокотехнологичным оборудованием медицинская помощь таким пациентам не уступает самым передовым мировым стандартам. Пациенту сразу при поступлении в больницу делают компьютерную томографию, с помощью современных ангиографических комплексов определяют размеры и расположение тромба и удаляют его, используя современные технологии Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Ракова добавила, что бригада скорой помощи всегда знает, в каком стационаре поблизости есть свободные койки нейрореанимации и ангиограф, чтобы пациенту с инсультом могли провести малоинвазивное или медикаментозное удаление тромба. Такой подход позволяет сократить время между поступлением пациента в стационар и началом специализированного лечения.

После оказания помощи в стационаре пациенту проводят комплексное обследование для выявления первопричины диагноза и разработки тактики снижения риска повторного инсульта.