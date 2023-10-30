В Москве стали втрое чаще удалять тромбы при инсульте
В Москве почти втрое чаще стали проводить тромбоэкстракции при инсульте за пять лет. Количество процедур тромболизиса увеличилось в 1,3 раза. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр отметила, что при инсульте «скорость и технологичность оказания медицинской помощи играют ключевую роль, от этого напрямую зависит жизнь пациента и его возможности последующей реабилитации». Поэтому в Москве была создана специальная «инсультная сеть», в которую входит 13 центров, организованных на базе многопрофильных стационаров.
Благодаря внедрению самых современных стандартов оказания помощи при инсульте и оснащению центров необходимым высокотехнологичным оборудованием медицинская помощь таким пациентам не уступает самым передовым мировым стандартам. Пациенту сразу при поступлении в больницу делают компьютерную томографию, с помощью современных ангиографических комплексов определяют размеры и расположение тромба и удаляют его, используя современные технологии
Ракова добавила, что бригада скорой помощи всегда знает, в каком стационаре поблизости есть свободные койки нейрореанимации и ангиограф, чтобы пациенту с инсультом могли провести малоинвазивное или медикаментозное удаление тромба. Такой подход позволяет сократить время между поступлением пациента в стационар и началом специализированного лечения.
После оказания помощи в стационаре пациенту проводят комплексное обследование для выявления первопричины диагноза и разработки тактики снижения риска повторного инсульта.
Борьба с инсультом подразумевает не только лечение, но и профилактику и реабилитацию, подчеркивают в Соцкомлексе. В Москве ранняя реабилитация перенесших инсульт начинается уже в отделении реанимации — с целью восстановления физического и психологического состояния пациента. Затем реабилитация продолжается в специализированных центрах или реабилитационных отделениях больниц, а также амбулаторно. Для реабилитации используется высокотехнологичное медицинского оборудования, в том числе применяются технологии мультимодальной коррекции с использованием цифровых технологий, биологической обратной связи, виртуальной реальности, нейроинтерфейсадля восстановления стато-локомоторных нарушений, нейромышечного контроля движений верхней конечности и когнитивных функций.
Перенесшие инсульт москвичи могут получить необходимые лекарственные препараты для снижения риска повторного инсульта бесплатно, не имея права на льготы. Препараты выдаются для снижения концентрации холестерина в крови, профилактики тромбообразования и разжижения крови в течение двух лет с даты постановки диагноза. За девять месяцев 2023 года пациентам было выдано более 145 тысяч упаковок лекарственных препаратов.
Для профилактики повторных инсультов и наблюдения пациентов действует программа по проактивному динамическому диспансерному наблюдению. Она нацелена на предотвращение повторного инсульта и увеличение продолжительности жизни после инсульта. Медики постоянно контролируют состояние пациентов в динамике, даже если самостоятельно они не обращаются за помощью. Если врачи увидят в электронной медкарте отклонения в анализах или вызов скорой, они могут проактивно пригласить пациента на прием. В электронной медкарте пациенты сами могут вести дневник самоконтроля. Врачам доступна эта информация, они могут заметить увеличение риска вторичного инсульта и провести профилактические мероприятия.
Кроме того, в программу профилактики инсультов входит скрининг пациентов из групп риска — УЗИ сосудов шеи для выявления атеросклеротических бляшек и своевременного направления пациентов на операцию по их удалению, назначение пациентам с мерцательной аритмией кроворазжижающих препаратов для предотвращения образования тромбов, выполнение операций для восстановления ритма сердца.