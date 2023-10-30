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23:54, 30 октября 2023Мир

Возможное переизбрание Трампа назвали катастрофой для Европы

Политолог США Фукуяма назвал возможное переизбрание Трампа катастрофой Европы
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Scott Morgan / Reuters

Известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма прокомментировал последствия возможного переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа на этот пост в 2024 году. Его слова приводит портал ertnews.gr.

Фукуяма провел дискуссию с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в рамках форума Economist Government Roundtable в Афинах. Политолог ответил на вопрос о значении возможного переизбрания Трампа для Европы и назвал этот сценарий катастрофой.

«Ясно, что он [Трамп] не хотел сотрудничать с НАТО, он предпочитает Россию Украине, что он друг всех новых популистских партий, он хороший друг[премьера Венгрии] Виктора Орбана. Я думаю, что его поддержка всех институциональных структур, созданных после 1945 года, будет несущественной», — предположил эксперт.

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      Марина Совина
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