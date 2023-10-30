Участника разбойного нападения на ювелирный магазин нашли спустя восемь лет

В Москве нашли мужчину, застрелившего охранника при налете на ювелирный магазин

Следователи столицы установили личность одного из злоумышленников, совершивших разбойное нападение на ювелирный магазин в 2015 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном СУ Следственного комитета по Москве.

Подозреваемым оказался мужчина, который уже отбывает наказание за совершение тяжкого преступления. В ходе допроса он подробно рассказал о нападении. Личности его соучастников устанавливаются.

По данным следствия, в октябре 2015 года фигурант вступил в преступный сговор с группой лиц, решивших устроить разбойное нападение на ювелирный магазин. Для реализации целей соучастники вошли в помещение магазина на улице Знаменские Садки в Москве, напали на сотрудников с огнестрельным оружием и похитили имущество на общую сумму более 3 миллионов рублей. Кроме того, во время нападения обвиняемый выстрелил в охранника — после полученных повреждений мужчина не выжил.