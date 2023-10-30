В Киеве заявили о конце конфетно-букетного периода в отношениях с Западом
После возобновления активного военного конфликта в Израиле Украина перестала быть самой важной темой для западных стран. Это признали в дипломатической команде президента страны Владимира Зеленского, передает издание «Украинская правда».
«Конфетно-букетный период в отношениях закончился. Теперь мы должны внимательнее относиться к рекомендациям партнеров и учитывать их, чтобы получать помощь», — сказал близкий к Зеленскому источник.
По его словам, рекомендаций США и европейских стран накопилось достаточно, и перечисление всех необходимых Киеву реформ занимает пять страниц формата А4.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что решительная поддержка Израиля Зеленским в борьбе с ХАМАС поставила под угрозу почти годовые усилия Киева по завоеванию поддержки арабских и мусульманских стран в конфликте с Россией.