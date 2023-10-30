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14:56, 30 октября 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о конце конфетно-букетного периода в отношениях с Западом

На Украине заявили, что конфетно-букетный период отношений с Западом закончился
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ritzau Scanpix / Liselotte Sabroe / Reuters

После возобновления активного военного конфликта в Израиле Украина перестала быть самой важной темой для западных стран. Это признали в дипломатической команде президента страны Владимира Зеленского, передает издание «Украинская правда».

«Конфетно-букетный период в отношениях закончился. Теперь мы должны внимательнее относиться к рекомендациям партнеров и учитывать их, чтобы получать помощь», — сказал близкий к Зеленскому источник.

По его словам, рекомендаций США и европейских стран накопилось достаточно, и перечисление всех необходимых Киеву реформ занимает пять страниц формата А4.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что решительная поддержка Израиля Зеленским в борьбе с ХАМАС поставила под угрозу почти годовые усилия Киева по завоеванию поддержки арабских и мусульманских стран в конфликте с Россией.

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      Алевтина Запольская
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