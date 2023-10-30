В МВД Франции заявили о планах на депортацию в Россию радикальных исламистов

Глава МВД Франции Дарманен: Париж начнет депортацию в РФ радикальных исламистов

Франция начнет депортацию в Россию 39 россиян, подозреваемых в радикальном исламизме, и ждет согласия Москвы на данный шаг. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, передает РИА Новости.

«Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации. На прошлой неделе мы представили его российским властям», — сообщил глава ведомства.

Он также подчеркнул, что власти России уже дали ответ и идентифицировали всех как граждан России.

Ранее МВД Франции запретило акции в поддержку Палестины. Сообщается, что глава ведомства запретил подобные манифестации, так как они могут привести к «рискам для общественного порядка».