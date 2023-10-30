В Петербурге «пьяный кластер» решили перестроить в зону семейного отдыха

На Думской улице в Санкт-Петербурге захотели создать зону семейного отдыха

На барных улицах Думская и Ломоносова в Санкт-Петербурге решили создать семейный кластер. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков у себя в Telegram-канале.

После тщательного обсуждения предложений представителей бизнеса улицы решили переоборудовать в «комфортное и удобное общественное пространство для семейного отдыха», написал он. Также на этих улицах создадут пешеходную зону. Поляков выразил надежду, что властям вместе с предпринимателями удастся изменить «имидж печально известного квартала к лучшему».

Ранее глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга Елена Федорова сообщала, что власти и представители бизнес-сообщества обсуждают варианты создания в «пьяном кластере» полезного общественного пространства вместо баров. Она предположила, что увеселительные заведения могут также остаться на этих улицах, но при условии, что они будут работать на основании соответствующих лицензий, вовремя платить налоги и соблюдать законодательство.

В марте и апреле на Думской и Ломоносова силовики закрыли и опечатали в общей сложности 30 баров и ресторанов в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя.