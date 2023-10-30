В российском регионе росгвардейцы нашли незарегистрированное оружие и форму ВСУ

В ДНР росгвардейцы обнаружили незарегистрированное оружие и форму ВСУ

В одном из населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР) сотрудники Росгвардии обнаружили незарегистрированное гладкоствольное огнестрельное оружие и форму с бирками «Национальная гвардия Украины». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Форма и оружие хранились в доме местного жителя. Теперь правоохранители будут выяснять, где владельцы взяли эти вещи.

Во время профилактического мероприятия было проверено 140 граждан, 19 домов, 15 объектов экономики и 26 единиц транспорта. У 11 жителей оказались паспорта Украины, десять из них добровольно подали документы на получение российского гражданства.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы нашли схрон со ста тысячами боеприпасов. Они его изъяли и передали на специальный склад для дальнейшего использования.