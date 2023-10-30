В США заявили о победе России в битве за Ближний Восток
Политика президента России Владимира Путина по израильско-палестинскому конфликту показала его превосходство над США, которые потерпели неудачу в регионе. О победе России в битве за Ближний Восток заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Путин в данный момент занимает выгодное положение по этому вопросу, пока администрация президента США Байдена увязла глубоко в грязи», — отметил он.
Миршаймер подчеркнул, что доводы российского лидера в пользу уважения прав и палестинцев, и израильтян вызывают положительную оценку у большей части мира.
Ранее профессор заявил, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал настоящей катастрофой для Киева. Он добавил, что тему конфликта на Украине вытеснили с первых полос западной прессы из-за неудач ВСУ.