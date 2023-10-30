В США заявили о победе России в битве за Ближний Восток

Профессор Миршаймер: США проиграли России в битве за Ближний Восток

Политика президента России Владимира Путина по израильско-палестинскому конфликту показала его превосходство над США, которые потерпели неудачу в регионе. О победе России в битве за Ближний Восток заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Путин в данный момент занимает выгодное положение по этому вопросу, пока администрация президента США Байдена увязла глубоко в грязи», — отметил он.

Миршаймер подчеркнул, что доводы российского лидера в пользу уважения прав и палестинцев, и израильтян вызывают положительную оценку у большей части мира.

Ранее профессор заявил, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал настоящей катастрофой для Киева. Он добавил, что тему конфликта на Украине вытеснили с первых полос западной прессы из-за неудач ВСУ.