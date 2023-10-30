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17:56, 30 октября 2023Силовые структуры

В центре российского города расстреляли автомобиль из-за семейных споров

В центре Екатеринбурга расстреляли машину из-за семейных споров

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

В центре Екатеринбурга в одном из дворов расстреляли припаркованную BMW из травматического пистолета из-за семейных споров. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел 27 октября. Владелец автомобиля рассказал, что утром спустился к машине, стряхнул с нее снег и заметил на лобовом стекле следы выстрелов. До этого его жена слышала хлопки и видела удаляющуюся от машины фигуру.

Мужчина подозревает, что его иномарку расстрелял двоюродный брат, с которым у него есть конфликт из-за завещания бабушки. Пенсионерка разделила свое имущество в равных долях между двумя внуками, что не понравилось жене двоюродного брата.

Пострадавший написал заявление в полицию. Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лицо, причастное к данному происшествию. По результатам разбирательства будет принято соответствующее решение, заявили в УМВД по Екатеринбургу.

Ранее Московский областной суд приговорил к пожизненному наказанию 33-летнего москвича Алексея Илариошина, который погряз в долгах и отнял жизнь пожилых родителей из-за наследства.

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