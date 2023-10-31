Более 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа

Более 20 тысяч военных вошли в сектор Газа с 27 октября

Более 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что на территории Газы находятся о меньшей мере две бронетанковые и пехотные дивизии ЦАХАЛ. Военные использует источники информации в Газе, чтобы найти и освободить заложников.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила в Telegram об ожесточенных боях с палестинским движением ХАМАС в глубине сектора Газа.

Отмечается, что столкновения израильской армии с группировкой проходят во главе с сухопутными подразделениями. Кроме того, военные атаковали форпост ХАМАС в северной части анклава, уничтожив установки для запуска противотанковых ракет, наблюдательные посты и изъяли множество оружия и боеприпасов.