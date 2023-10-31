Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:40, 31 октября 2023Ценности

60-летняя Деми Мур снялась в бикини под водопадом

Фото: @demimore

Актриса и бывшая модель Деми Мур снялась в купальнике во время путешествия по реке Колорадо в Большом каньоне, США. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 60-летняя звезда позировала под водопадом, стоя с поднятыми руками и закрытыми глазами. При этом она надела черное бикини, которое подчеркивало ее стройную фигуру и состояло из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией.

Материалы по теме:
«Мы все обречены» Грязное месиво, голые звезды и мужчины-женщины: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке?
«Мы все обречены»Грязное месиво, голые звезды и мужчины-женщины: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке?
15 сентября 2023
Голый бунт. Голливудские актеры бойкотировали Венецианский кинофестиваль. Чем он запомнился в этом году?
Голый бунт.Голливудские актеры бойкотировали Венецианский кинофестиваль. Чем он запомнился в этом году?
9 сентября 2023

Подписчики оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Невероятная Деми, в чем секрет твоей молодости и привлекательности?», «Шикарная», «Выглядишь потрясающе», «Твоя красота вечна», — восхитились пользователи сети.

Ранее в октябре немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум опубликовала откровенное фото. На размещенном снимке 50-летняя манекенщица позирует без одежды на диване, прикрывая руками обнаженную грудь.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Дагестана высказался о виновниках беспорядков фразой «получат по заслугам»

      ВСУ нанесли удар по территории российского региона

      Россиянин захотел занять три места в самолете, устроил скандал и попал в полицию

      Начштаба батальона «Скиф» раскрыл детали радиопереговоров ВСУ под Соледаром

      В Запорожской области заявили об утрате наступательного потенциала ВСУ

      Ченнинг Татум и Зои Кравиц решили пожениться

      Россиянам назвали мешающие похудению продукты

      Месси прокомментировал получение восьмого «Золотого мяча»

      На юге России вновь пожаловались на проблемы с Telegram

      Гонконг резко увеличил импорт российского золота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости