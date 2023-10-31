60-летняя Деми Мур снялась в бикини под водопадом

Актриса и бывшая модель Деми Мур снялась в купальнике во время путешествия по реке Колорадо в Большом каньоне, США. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 60-летняя звезда позировала под водопадом, стоя с поднятыми руками и закрытыми глазами. При этом она надела черное бикини, которое подчеркивало ее стройную фигуру и состояло из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией.

Подписчики оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Невероятная Деми, в чем секрет твоей молодости и привлекательности?», «Шикарная», «Выглядишь потрясающе», «Твоя красота вечна», — восхитились пользователи сети.

Ранее в октябре немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум опубликовала откровенное фото. На размещенном снимке 50-летняя манекенщица позирует без одежды на диване, прикрывая руками обнаженную грудь.