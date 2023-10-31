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07:50, 31 октября 2023Спорт

Бразильский футболист рассказал о раздражающих в России вещах

Игрок «Краснодара» Тормена заявил, что его раздражают дальние поездки по России
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Витор Тормена (справа)

Витор Тормена (справа). Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бразильский защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Витор Тормена рассказал о раздражающих в России вещах. Его слова приводятся в Telegram-канале журналиста Фабио Алейшо.

Футболист заявил, что ему не нравятся дальние поездки по России из-за ограничения на полеты в некоторых регионах страны. «Некоторые поездки получаются утомительными. Приезжаем уставшими, накопление игр и поездок начинает раздражать», — подчеркнул 27-летний игрок.

Защитник начал выступать за «Краснодар» в августе 2023 года. Он перешел в клуб из португальской «Браги». В составе «быков» бразилец провел десять матчей.

С 24 февраля 2022 года Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны для гражданских самолетов. Решение связано с проведением специальной военной операции на Украине. Ограничения полетов касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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      Анастасия Борисова
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