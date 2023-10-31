Рак легкого и еще шесть болезней сразу научили находить нейросеть в Москве

Вице-мэр Ракова: ИИ в Москве научили находить сразу 7 болезней грудной клетки

В Москве заработал еще один сервис искусственного интеллекта (ИИ), который может выявить сразу семь заболеваний грудной клетки на компьютерной томограмме. Это рак легкого, пневмония, остеопороз позвоночника, аневризма аорты, легочная гипертензия, гидроторакс и ишемическая болезнь сердца. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, теперь при анализе исследований грудной клетки московские врачи могут выбирать из пяти доступных нейросетей «наиболее удобную и эффективную». «Требования к разработкам постоянно растут, что способствует их развитию, — подчеркнула вице-мэр. — Еще в прошлом году работал всего один комплексный сервис, а сейчас врачам доступны уже шесть программных решений. Это качественно новый уровень предлагаемой помощи врачам от разработчиков искусственного интеллекта».

Нейросеть выделяет цветовыми подсказками области отклонения от нормы, производит необходимые измерения и составляет текстовое описание. Алгоритмы работают в рамках научного эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику, реализуемый Комплексом социального развития Москвы совместно с Департаментом информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.

Первый комплексный сервис искусственного интеллекта начал помогать московским врачам год назад, напомнили в Соцкомплексе. В месяц он обрабатывает в среднем 20 тысяч лучевых исследований. Всего на компьютерной томограмме грудной клетки ИИ способен одновременно распознать до 10 заболеваний.

Второе комплексное решение появилось весной 2023 года, третье — летом, четвертое — в сентябре. Пятое решение умеет анализировать КТ-исследования брюшной полости. Это позволяет выявлять признаки новообразований надпочечников, компрессионного перелома тел позвонков, аневризмы брюшного отдела аорты, мочекаменной болезни, новообразований печени и почек. За весь период эксперимента сервисами ИИ проанализированы более 10,5 миллионов медицинских изображений.

Тот факт, что постепенно нейросеть начинает выявлять сразу несколько патологий вместо одной, является результатом эволюции эксперимента по внедрению ИИ в диагностику, а его организаторы «задают вектор для создания и развития интеллектуальных разработок», отметил главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения Юрий Васильев. «Так, переход к комплексным решениям был заявлен в конце 2021 года, и сегодня врачам доступны шесть программных продуктов. Предложения от разработчиков становятся все более конкурентноспособными, и врачи, в свою очередь, получают возможность выбора самых удобных для себя сервисов», — заключил он.

В Москве уже более десяти лет продолжается цифровизация системы здравоохранения, подчеркнули в Соцкомплексе. Технологии используются в ежедневной врачебной практике, что позволяет ускорить и упростить процессы диагностики и лечения, а также обеспечить высокий уровень здравоохранения. Реализация проекта по внедрению технологий компьютерного зрения позволяет развивать отечественный рынок сервисов искусственного интеллекта в сфере медицины. Проект соответствует целям и задачам нацпроекта «Здравоохранение», заключили в департаменте.