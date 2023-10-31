Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:10, 31 октября 2023Силовые структуры

Российский суд приговорил к колонии члена международного наркокартеля

В Петербурге суд приговорил к 8 годам члена международного наркокартеля

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Петербурге суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима члена международного наркокартеля Михаила Громова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по трем статьям, среди которых 229.1 («Контрабанда наркотических средств») и 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств») УК РФ. Громов вину признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, в 2022 году осужденный вступил в группировку, которая действовала в России, Белоруссии, Бельгии, Нидерландах, Польше и других европейских странах. Члены банды занимались контрабандой и сбытом запрещенных веществ.

В одной из европейских стран контрабандисты получили почти 71 килограмм гашиша, который в дальнейшем перевезли в тайнике в Польшу, а оттуда в белорусский Брест. 18 октября 2022 года сотрудники Брестской таможни обнаружили этот запрещенный груз.

Позже полиция вышла на Громова. Его задержали, когда он пытался сбыть наркотики неустановленному лицу. За это осужденный должен был получить 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что наркокартель «Химпром» получал поддержку от Верховной Рады Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Названы две версии попыток убрать из Госдумы любимого депутата Жириновского

      Под Ростовом объявили в розыск подозреваемого в подготовке теракта участника ИГ

      Стало известно о переходе 1,4 миллиона палестинцев на юг сектора Газа

      Тутберидзе высказалась о паузе в карьере Загитовой

      Адвокат рассказал о способах засудить человека за словесные оскорбления

      Ирина Шейк поделилась снимком в металлическом бюстгальтере

      Главного редактора «Октагон. Медиа» и его коллегу задержали по делу о клевете

      На Украине не исключили проблем с призывом

      США обвинили россиян в экспорте высокотехнологичной продукции

      Президент Израиля призвал зарубежных лидеров защитить евреев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости