Российский суд приговорил к колонии члена международного наркокартеля

В Петербурге суд приговорил к 8 годам члена международного наркокартеля

В Петербурге суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима члена международного наркокартеля Михаила Громова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по трем статьям, среди которых 229.1 («Контрабанда наркотических средств») и 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств») УК РФ. Громов вину признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, в 2022 году осужденный вступил в группировку, которая действовала в России, Белоруссии, Бельгии, Нидерландах, Польше и других европейских странах. Члены банды занимались контрабандой и сбытом запрещенных веществ.

В одной из европейских стран контрабандисты получили почти 71 килограмм гашиша, который в дальнейшем перевезли в тайнике в Польшу, а оттуда в белорусский Брест. 18 октября 2022 года сотрудники Брестской таможни обнаружили этот запрещенный груз.

Позже полиция вышла на Громова. Его задержали, когда он пытался сбыть наркотики неустановленному лицу. За это осужденный должен был получить 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что наркокартель «Химпром» получал поддержку от Верховной Рады Украины.