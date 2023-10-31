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01:11, 31 октября 2023Ценности

Дочери Сильвестра Сталлоне показали фото в откровенных нарядах

Фото: @sistinestallone

Дочери американского актера и кинорежиссера Сильвестра Сталлоне, модели София и Систин, показали снимки в откровенных образах. Соответствующие кадры опубликованы на странице последней в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя София и 25-летняя Систин сфотографировались в зеркале в нарядах горничных розового и черного цвета. Кружевные мини-платья девушек дополняли высокие чулки, перчатки и атласные чокеры. При этом волосы манекенщицы убрали от лица, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Известно, что в упомянутых образах знаменитости отметили Хеллоуин в Лос-Анджелесе.

Ранее жена канадского певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер примерила откровенное нижнее белье в честь Хеллоуина и порадовала фанатов. 26-летняя манекенщица переоделась в одну из героинь фильма «Очень страшное кино».

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      Карина Черных
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