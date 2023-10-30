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09:42, 30 октября 2023Ценности

Жена Бибера примерила кружевное белье в честь Хеллоуина

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Tiffany & Co

Жена канадского певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер примерила откровенное нижнее белье в честь Хеллоуина и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя манекенщица переоделась в одну из героинь фильма «Очень страшное кино». На размещенных фото знаменитость предстала перед камерой в кружевном комплекте белого цвета, состоящий из бюстгальтера и трусов на высокой посадке. При этом ее образ дополнили синие кеды и высокие носки.

Поклонники оценили внешний вид звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более одного миллиона лайков. «Вот это горячо!», «Ненавижу ужастики, но я посмотрю, если ты в каком-нибудь из них снимешься», «Икона», «Красотка», «Лучшее перевоплощение», — высказывались они.

Ранее Хейли Бибер показала еще один откровенный образ на Хеллоуин. Манекенщица поделилась снимком, на котором она запечатлена позирующей в красном корсете с черными кружевными вставками и обнимающей скелет. Девушка дополнила свой наряд чулками, меховым поясом и жемчужным чокером. Кроме того, она сделала себе макияж с имитацией капающей крови.

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      Мария Винар
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