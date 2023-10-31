Глава ФБР обвинил Иран в планировании покушений на американских чиновников

Глава ФБР Рэй заявил, что Иран готовил покушения на американских чиновников

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил, что Иран планировал покушения на американских чиновников, причем на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он выразил мнение, что иранцы напрямую или через наемников планировали покушения на «диссидентов и высокопоставленных действующих и бывших правительственных чиновников США». При этом Рэй назвал Иран крупнейшим «государством-спонсором терроризма».

Ранее сообщалось, что Крис Рэй на слушаниях в Конгрессе выступил с предупреждением о том, что атаки движения ХАМАС на Израиль могут спровоцировать угрозы для США, аналогичные тем, которые в прошлом исходили от организации «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России международная террористическая организация).

Ранее в МИД России рассказали о контактах США с руководством ХАМАС через Катар. В министерстве подтвердили ранее появившуюся в СМИ информацию о контактах американской стороны с группировкой. «Это так», — отметили в российском ведомстве.