Глава ФБР заявил о возросшей террористической угрозе в США

Глава ФБР: угроза терактов в США возросла из-за ситуации на Ближнем Востоке

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Крис Рэй на слушаниях в Конгрессе выступил с предупреждением о том, что атаки движения ХАМАС на Израиль могут спровоцировать угрозы для США, аналогичные тем, которые в прошлом исходили от организации «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России международная террористическая организация). Его слова передает РИА Новости.

Как заявил Рэй, уровень террористической угрозы был повышен в течение года, и «продолжающаяся война на Ближнем Востоке подняла угрозу нападения на американцев в США на совершенно другой уровень».

Также, по его словам, ФБР внимательно следит за действиями ХАМАС и связанных с этим движением организаций.

Ранее в МИД России рассказали о контактах США с руководством ХАМАС через Катар. В министерстве подтвердили ранее появившуюся в СМИ информацию о контактах американской стороны с группировкой. «Это так», — отметили в российском ведомстве.