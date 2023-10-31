В Израиле допустили появление организации хуже ХАМАС

В Израиле допустили, что после операции в Газе появится организация хуже ХАМАС

Израильская армия не исключает, что операция в Газе, направленная на уничтожение палестинского движения ХАМАС, может привести к появлению группировки, которая будет хуже, об этом рассказал представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус, пишет РИА Новости.

Военный уточнил, что действия ХАМАС являются ярким примером насилия. Он ответил на вопрос, может ли конфликт в Газе создать организацию хуже ХАМАС. Он выразил надежду, что этого не произойдет, но допустил такую вероятность.

«Мы обеспокоены группами, движимыми ненавистью, но трудно найти пример хуже, чем ХАМАС, хотя мы надеемся, что джихадистские движения не преподнесут нам новых сюрпризов. Я надеюсь, что нет», — подчеркнул Конрикус.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что силам ХАМАС следует освободить заложников без предъявления каких-либо условий.