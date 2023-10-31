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13:45, 31 октября 2023Мир

Израиль сообщил о проверке грузовиков с гумпомощью для Газы в Египте

Правительство Израиля: 80 грузовиков с гумпомощью для Газы проходят проверку
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Грузовики с гумпомощью, медикаментами, продовольствием и водой для Газы проходят проверку перед въездом в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах», который находится на границе с Египтом. Об этом в социальной сети X сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

«Крупнейшая партия помощи с начала военных действий: 80 грузовиков с медикаментами, продовольствием и водой начали проходить проверку при подготовке к въезду в сектор Газа через КПП "Рафах"», — уточняется в сообщении.

Ранее Израиль обещал заблокировать поставки гуманитарной помощи в Газу, если они попадут к боевикам радикального палестинского движения ХАМАС. Отмечается, что вся ввозимая через Египет помощь предназначена только для гражданского населения анклава и проходит проверку сотрудниками служб безопасности Израиля.

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      Дарья Балацкая
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