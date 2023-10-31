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20:40, 31 октября 2023Мир

КПП на границе Египта и сектора Газа откроют для приема раненых беженцев

Al-Qahera: КПП «Рафах» откроется 1 ноября для приема раненых беженцев

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе Египта и сектора Газа откроют в среду, 1 ноября, для приема палестинских беженцев. Об этом сообщает телеканала Al-Qahera al-Ekhbariya.

Как указали источники, КПП откроют «для приема определенного числа раненых и тяжелобольных палестинцев».

Ранее в сектор Газа из Египта прибыло 13 грузовиков с гуманитарной помощью.

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      Глеб Бажуткин
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