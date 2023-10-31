КПП на границе Египта и сектора Газа откроют для приема раненых беженцев
Al-Qahera: КПП «Рафах» откроется 1 ноября для приема раненых беженцев
Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе Египта и сектора Газа откроют в среду, 1 ноября, для приема палестинских беженцев. Об этом сообщает телеканала Al-Qahera al-Ekhbariya.
Как указали источники, КПП откроют «для приема определенного числа раненых и тяжелобольных палестинцев».
Ранее в сектор Газа из Египта прибыло 13 грузовиков с гуманитарной помощью.