В Газу прибыли грузовики с гуманитарной помощью из Египта

CNN: в Газу из Египта прибыло 13 грузовиков гуманитарной помощи

В сектор Газа из Египта прибыло тринадцать грузовиков гуманитарной помощи, а еще восемьдесят один грузовик проходит проверку израильскими пограничниками на КПП «Рафах». Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Это продукты питания и лекарства, которые были физически проверены и досмотрены сотрудниками израильской службы безопасности и доставлены через Египет», — отмечается в материале со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

В ведомстве дополнительно сообщили, что отправка в Газу гуманитарной помощи предоставит израильской стороне «важную свободу действий для достижения целей военной операции».

Ранее Израиль сообщил о проверке грузовиков с гумпомощью для Газы в Египте.