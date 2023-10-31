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16:49, 31 октября 2023Мир

В Газу прибыли грузовики с гуманитарной помощью из Египта

CNN: в Газу из Египта прибыло 13 грузовиков гуманитарной помощи
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В сектор Газа из Египта прибыло тринадцать грузовиков гуманитарной помощи, а еще восемьдесят один грузовик проходит проверку израильскими пограничниками на КПП «Рафах». Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Это продукты питания и лекарства, которые были физически проверены и досмотрены сотрудниками израильской службы безопасности и доставлены через Египет», — отмечается в материале со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

В ведомстве дополнительно сообщили, что отправка в Газу гуманитарной помощи предоставит израильской стороне «важную свободу действий для достижения целей военной операции».

Ранее Израиль сообщил о проверке грузовиков с гумпомощью для Газы в Египте.

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      Максим Габриелян
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