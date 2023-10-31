Минобороны заявило о пресечении попытки ВСУ атаковать Россию с помощью БПЛА

МО РФ заявило о пресечении попытки Украины атаковать БПЛА Брянскую область

Около 16:00 по московскому времени 31 октября дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку по территории России с помощью беспилотника. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Беспилотник ВСУ был уничтожен над территорией Брянской области.

31 октября приграничный российский регион трижды попадал под обстрел со стороны Украины. Третьим населенным пунктом стал поселок Белая Березка. По предварительным данным губернатора Александра Богомаза, в результате удара никто не пострадал.

Ранее стало известно, что российские системы ПВО за сутки перехватили восемь крылатых ракет Storm Shadow.