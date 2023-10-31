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15:10, 31 октября 2023Россия

ВСУ в третий раз за день обстреляли российский регион

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли поселок в Брянской области

Фото: Maxym Marusenko / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Белая Березка Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Белая Березка — третий за 31 октября населенный пункт в регионе, подвергшийся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По предварительным данным, в результате удара никто не пострадал. При это были повреждены несколько гаражей, отметил брянский губернатор.

Утром 31 октября под обстрел попало село Алейниково. Через два часа Богомаз сообщил об обстреле вблизи села Сушаны, в результате чего начался пожар.

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      Алан Босиков
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