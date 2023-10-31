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14:41, 31 октября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении двух американских БМП Bradley

МО РФ заявило об уничтожении 2 американских БМП Bradley на донецком направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Российские военнослужащие на донецком направлении нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 31 октября, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Там уточнили, что удары по позициям противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики нанесли бойцы подразделения «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

Общие потери противника на данном направлении составили до 170 военнослужащих, три танка, две БМП Bradley, три боевые бронированные машины, а также два автомобиля.

В Минобороны также сообщили, что ВС России в районе Малодолинского Одесской области поразили места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров противника.

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      Евгения Куликова
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