МО РФ заявило об уничтожении 2 американских БМП Bradley на донецком направлении

Российские военнослужащие на донецком направлении нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 31 октября, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Там уточнили, что удары по позициям противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики нанесли бойцы подразделения «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

Общие потери противника на данном направлении составили до 170 военнослужащих, три танка, две БМП Bradley, три боевые бронированные машины, а также два автомобиля.

В Минобороны также сообщили, что ВС России в районе Малодолинского Одесской области поразили места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров противника.