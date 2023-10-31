На Украине не исключили проблем с призывом

Секретарь СНБО: на Украине со временем могут начаться проблемы с призывом

На Украине со временем могут начаться проблемы с призывом, но пока количество людей в секторе безопасности и обороны не уменьшается. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, передает «РБК-Украина».

Ранее журнал Time со ссылкой на помощника президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что в Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за нехватки бойцов начали призывать людей со средним возрастом 43 года.

«У нас не уменьшается количество людей, которые находятся в секторе безопасности и обороны. Будут ли проблемы? Это вопрос, который может возникать со временем. Насколько они будут большими, как они могут влиять на те или иные вещи, будем смотреть тогда», — заявил Данилов.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что материал Time о предательстве Владимира Зеленского западными партнерами не соответствует действительности. По его мнению, текст является субъективной точкой зрения конкретного журналиста.