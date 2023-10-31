Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

Минобороны заявило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«31 октября около 13:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее ВСУ, предположительно, обстреляли из танка Т-64 село Новая Таволжанка Белгородской области. Огонь был открыт со стороны Харьковской области. Всего по белгородскому селу выпустили четыре снаряда калибра 125 миллиметров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.