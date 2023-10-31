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13:51, 31 октября 2023Россия

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

Минобороны заявило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«31 октября около 13:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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