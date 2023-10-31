Названа главная мечта Саакашвили

Депутат Бочоришвили: Саакашвили живет мечтой о возвращении к власти в Грузии

Депутат грузинского парламента Маки Бочоришвили назвала главную мечту бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Парламентарий заявила, что политик стремится вернуться к власти в Грузии. Ее слова приводит «Газета.ru».

Бочоришвили добавила, что экс-лидер использует любой важный вопрос, касающийся республики, в собственных интересах и действует против государственных властей.

«Саакашвили живет единственной мечтой о том, чтобы как-то вернуться к власти в Грузии, и он использует для этого все», — подчеркнула депутат. Она заключила, что политик стремится к власти уже достаточно давно, он использовал, использует и будет использовать Грузию в своих интересах.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство Саакашвили несет ответственность за то, что не избежало войны в Южной Осетии в 2008 году. По его мнению, действия экс-президента в ходе произошедшего позорны.