Названа вероятная цель удара ВСУ по российскому региону

Shot: целью атаки ВСУ на Брянскую область был фанерный комбинат

Целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область был фанерный комбинат, утверждает Telegram-канал Shot.

31 октября украинские войска трижды обстреляли Брянскую область.

По данным канала, в ходе атаки ВСУ выпустили в направлении объекта 14 ракет РСЗО «Град».

На сайте предприятия указано, что оно расположено на территории поселка Белая Березка. Ранее об обстреле этого населенного пункта сообщил брянский губернатор Александр Богомаз. По его данным, в результате обстрела были повреждены несколько гаражей, пострадавших нет.

31 октября ВСУ попытались атаковать еще один граничащий с Украиной регион — Белгородскую область. По данным Минобороны России, около 13:00 мск при попытке совершить атаку на один из объектов, расположенных на территории региона, был сбит дрон.