В сентябре 2023 года поставки российского золота в Гонконг выросли в 7,5 раза

В 2023 году Гонконг резко увеличил импорт российского золота. Об этом со ссылкой на Департамент переписи и статистики правительства специального административного района сообщает ТАСС.

С января по сентябрь импорт золота из России в Гонконг вырос в 7,5 раза в годовом выражении, до 4,3 миллиарда долларов. За последний месяц поставки достигли 816,7 миллиона долларов (плюс 264,1 процента в годовом выражении) — это второй крупнейший показатель за последние 11 лет.

Поставки драгоценного металла в Гонконг регулярно обновляли исторические максимумы с конца весны 2023 года. В мае объем отгрузок составил порядка 408,59 миллиона долларов, в июне — 485,9 миллиона долларов, а в июле — 747,44 миллиона долларов. В августе Россия поставила специальному административному району КНР золото на 892,3 миллиона долларов.

После введения санкций ключевыми покупателями российского золота стали ОАЭ, Турция и Китай. Эти три страны приобрели 99,8 процента драгоценного металла, поставленного за рубеж. С 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года ОАЭ импортировали 75,7 тонны золота на сумму 4,3 миллиарда долларов, Китай и Турция — по 20 тонн золота. При этом значительная часть поставок в Китай проходила через Гонконг.

На фоне обострения израильско-палестинского конфликта стоимость золота на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) резко выросла. Цены на драгоценный металл превысили 2 тысячи долларов за тройскую унцию — рекордно высокого уровня впервые с мая 2023 года. На максимуме 30 октября золото дорожало до 2016,7 доллара за унцию. С начала октября цены выросли уже на 8,14 процента, а с начала года — на 10,2 процента. По мнению аналитиков, драгоценный металл может побить исторические рекорды июля 2020-го, когда цены достигли 2075,47 доллара за унцию.