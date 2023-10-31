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13:46, 31 октября 2023Из жизни

«Невидимый ребенок» с опасной мутацией родился со сломанными руками

В Великобритании родился ребенок, кости которого стали невидимыми на рентгене

Фото: Unsplash

Кости новорожденной с опасной генетической мутацией стали «невидимыми». Об этом пишет Daily Mirror.

18-летняя Элис Льюис из Великобритании родила дочь по имени Оушен-Рэй в октябре 2022 года. Вскоре у девочки случилось кровоизлияние в мозг. При осмотре оказалось, что у нее сломаны руки, причем это произошло еще в утробе.

У Оушен-Рэй диагностировали редкую форму гипофосфатазии — врожденного заболевания, при котором нарушается процесс минерализации костей скелета и зубов. На ее рентгеновских снимках почти не было видно позвоночника и ребер, поэтому девочку прозвали «невидимым ребенком».

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18 марта 2022

Из-за гипофосфатазии кости Оушен-Рэй постепенно разрушались. При этом, по словам родителей, она все же была в состоянии двигать руками. Девочка успела отметить свой первый день рождения и ушла из жизни 13 октября.

Ранее сообщалось, что в США родилась девочка с огромными руками и грудной клеткой, похожая на маленького бодибилдера. Девочке диагностировали врожденную форму лимфангиомы, из-за необычных пропорций мать прозвала ее Мини-Халком.

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      Антонина Черташ
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