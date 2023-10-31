Острову с тюленями на Сахалине захотели присвоить особый статус

Власти Сахалинской области захотели присвоить острову с тюленями особый статус

Власти Сахалинской области захотели присвоить особый статус острову с тюленями. Об этом пишет «Говорит Москва».

Так, депутаты областной думы полагают, что остров, который служит лежбищем для морских котиков, сивучей и тюленей, нуждается в защите. Все эти животные занесены в Красную книгу региона и России в целом.

Отмечается, что из-за отсутствия должного контроля остров привлекает большое число туристов. Это, в свою очередь, нарушает естественное пребывание млекопитающих и птиц.

Именно поэтому сахалинские депутаты обратились в правительство с целью присвоить территории статус особо охраняемой зоны, а также присоединить ее к заповеднику «Поронайский».

Ранее в октябре жители Севастополя обнаружили в заброшенном люке на окраине города молодого кабана. Животное угодило в ловушку недалеко от памятника воинам 8-й бригады морской пехоты Черноморского флота в Верхнесадовском муниципальном округе.

