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16:10, 31 октября 2023Моя страна

Острову с тюленями на Сахалине захотели присвоить особый статус

Власти Сахалинской области захотели присвоить острову с тюленями особый статус

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Власти Сахалинской области захотели присвоить особый статус острову с тюленями. Об этом пишет «Говорит Москва».

Так, депутаты областной думы полагают, что остров, который служит лежбищем для морских котиков, сивучей и тюленей, нуждается в защите. Все эти животные занесены в Красную книгу региона и России в целом.

Отмечается, что из-за отсутствия должного контроля остров привлекает большое число туристов. Это, в свою очередь, нарушает естественное пребывание млекопитающих и птиц.

Именно поэтому сахалинские депутаты обратились в правительство с целью присвоить территории статус особо охраняемой зоны, а также присоединить ее к заповеднику «Поронайский».

Ранее в октябре жители Севастополя обнаружили в заброшенном люке на окраине города молодого кабана. Животное угодило в ловушку недалеко от памятника воинам 8-й бригады морской пехоты Черноморского флота в Верхнесадовском муниципальном округе.

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      Фариза Бацазова
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