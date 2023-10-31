Президент Израиля призвал зарубежных лидеров защитить евреев

Президент Израиля Герцог призвал зарубежных лидеров защитить евреев

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил обеспокоенность ростом антисемитских настроений и призвал зарубежных лидеров защитить евреев. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы поддерживаем еврейские общины. Мы призываем мировых лидеров и руководство каждого государства обеспечить евреям защиту и безопасность», — заявил президент.

С соответствующим заявлением Герцог выступил в рамках встречи с представителями еврейских общин Европы, возглавляемую президентом Европейского еврейского конгресса Ариэлем Музыкантом.

Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что антисемитам в Германии будут отказывать в предоставлении немецкого гражданства. Закон, находящийся на рассмотрении немецкого парламента, будет означать, что людям, совершившим антисемитские действия, никогда не будет предоставлено гражданство Германии.