Россиян предупредили о возглавляемой царем, пророком и уголовником секте

В РПЦ заявили о появлении в Волгоградской области секты во главе с уголовником

В Волгоградской области появилась секта, возглавляемая Леонидом Власовым, четырежды судимым уголовником, который называет себя царем, пророком и патриархом. Об этом россиян предупредила Волгоградская епархия Русской православной церкви (РПЦ) на своем официальном сайте.

По данным регионального руководства РПЦ, Власов называет себя пророком Илией, а его помощник — пророком Енохом. Члены организации расклеивают на церквях листовки, призывающие вступать в секту.

В РПЦ отметили, что целью организации является создание нового государства.

«Организация проводит вербовку верующих с целью создания внутри Российской Федерации так называемого независимого государства "Триединая Русь", где Леонид Власов наделен титулом "державного патриарха и императора всея Руси"», — рассказали в Волгоградской епархии.

Ранее сообщалось, что в Сочи суд приговорил к 3,5 года лишения свободы создателя и руководителя секты «Страна Души». Мужчина признан виновным по части 1 статьи 239 («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан») и части 2 статьи 117 («Истязание») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.